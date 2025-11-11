1982年のデビュー以来、「兄弟船」をはじめとして“海の男”や“無骨な男”をイメージさせる楽曲を歌い続けてきた演歌歌手の鳥羽一郎。近年は、同じ演歌歌手である実弟の山川豊や、二男の木村徹二との共演も増えてきたが、2025年9月10日、全シングル146作品とアルバム35作品をストリーミングサービスで解禁した。これを機に、それ以前から配信されていた主要シングルと近年の作品を対象に、Spotifyでの人気曲にまつわるエピソー