アジア株米政府閉鎖解除は織り込み済み、次第に大量の米経済データに警戒感 東京時間11:10現在 香港ハンセン指数 26686.30（+37.24+0.14%） 中国上海総合指数 4013.72（-4.88-0.12%） 台湾加権指数 27994.68（+125.17+0.45%） 韓国総合株価指数 4149.66（+76.42+1.88%） 豪ＡＳＸ２００指数 8828.20（-7.68-0.09%） アジア株はまちまち。 米政府閉鎖が近く解除されるとの期