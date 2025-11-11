アンカー・ジャパンは11月11日、USB充電器の最上位シリーズ「Anker Prime」の新製品を発表。モバイルバッテリー、USB充電器、ワイヤレス充電ステーションなど6製品を順次発売予定です。11月11日発売の製品から3製品をピックアップして紹介します。Anker Primeシリーズは、パワー半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、高出力と複数デバイスへの急速充電を可能にする独自技術の「GaNPrime」と、最大240Wで給電できるPower Delivery 3.