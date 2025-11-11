テクノマセマティカル [東証Ｓ] が11月11日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)を従来予想の8000万円の赤字→5200万円の赤字(前年同期は1億7300万円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常損益は従来予想の400万円の黒字(前期は2億8200万円の赤字)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高は、ソリュ