11日前引けの日経平均株価は続伸。前日比219.52円（0.43％）高の5万1131.28円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は536、値下がりは1007、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を134.37円押し上げ。次いで中外薬 が29.28円、東エレク が27.07円、ファストリ が26.47円、リクルート が23.06円と続いた。 マイナ