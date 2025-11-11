11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数572、値下がり銘柄数754と、値下がりが優勢だった。 個別では助川電気工業がストップ高。ウィル、シリウスビジョン、光陽社は一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ、日本電技、オーテック、ソネック、第一建設工業など37銘柄は年初来高値を更新。メディシノバ・インク、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ、トレードワークス、あんしん保証、