11月10日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、かつて一世を風靡したタレントが衝撃的な過去を語る場面があった。【映像】「一瞬松本人志かと」坂本一生の衝撃的すぎる激変姿にスタジオ騒然この日の企画「親友のフリして仕事をもらおう！」は、ほとんど面識のない人と親友のように振る舞い、共演者を騙せるかを競うというもの。挑戦したのは有田哲平、春日俊彰（オードリー）、みなみかわの3人。有田の親友役はジミー大西が、春