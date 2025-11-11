また冬の便りが届きました。秋田地方気象台は太平山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より4日遅く、去年より3日遅い観測です。午前10時ごろ秋田市中通にある秋田放送の情報カメラの映像です。太平山の山頂付近がうっすらと白くなっていました。秋田地方気象台は11日午前、太平山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より4日遅く、去年より3日遅い観測です。西高東低の気圧配置が続いていて、上空にこの時季としては強い寒