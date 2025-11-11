11月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがスペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツと対戦した。 レイカーズはオースティン・リーブスが4試合ぶりに復帰。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンとともに先発を務めた。 第1クォーターは激しい点の取り合い。ドンチッチを中心に、