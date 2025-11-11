今年9月に自身初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』（KADOKAWA）を上梓した東堂かおりさん（34）。外資系の大手企業で働きながら、チャンネル登録者数18万人超のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」を運営し、会社経営者としても活躍。現在の年収は4000万円を超えるという。【特別グラビア】スーツ姿が美しすぎる…年収4000万円の大手外資系OL（34）の“撮りおろしグラビア”をすべて見る（写真多数）世間が羨む“エリート街