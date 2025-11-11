今年8月、岡山市内の路上などで通行中の女性にわいせつな行為をした疑いで32歳の小学校の職員の男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは岡山市北区の小学校の職員の男（32）です。警察によりますと男は今年8月10日の午後10時20分ごろから10時25分ごろまでの間、岡山市内の路上で徒歩で通行中の女性（20代）に対して背後から左肩をつかんで抱き寄せるなどの暴行を加え、近くのビルの1階に連れ込みわいせつな行