横浜F・マリノスは11日、FW宮市亮のコンディションについてクラブ公式サイトで報告した。それによると、宮市は10月14日の練習中に脳震盪を受傷。今シーズン複数回の受傷となるため、今回も専門医を受診し、慎重に復帰に向けたプログラムを実施しているという。クラブは「脳震盪が診断された、あるいはその疑いがある場合には、再発を防ぐため段階的復帰プログラムを実施することが、JFAの医事ガイドラインでも推奨されており