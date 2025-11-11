大河ドラマ「べらぼう」第43回放送「裏切りの恋歌」では、歌麿（染谷将太）が蔦重（横浜流星）とはもう組まないと決別を宣言します。蔦重は知らずに苦しめていた詫びと、20年にわたるとびきりの夢を見せてもらった感謝を伝え、潔く去ってしまいました。※朴念仁な蔦重のことですから、歌麿に何をどう苦しめていたかは、きっと分からないままでしょうが……。「べらぼう」蔦重と歌麿、あの頃にはもう…おていさんの安否、失脚の定信