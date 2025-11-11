きょう午前、山形県鶴岡市の集落でクマが目撃されました。クマは集落の中を移動したとみられますが、現在行方がわからず、市や警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますと、きょう午前９時20分頃、山形県鶴岡市伊勢横内字伊勢郷で、体長約1.5メートルのクマが１頭目撃されました。 クマの目撃情報は少なくとも３件寄せられていて、クマは集落内を移動したとみられています。 しかし、現在行方がわからない状態とな