ローランド [東証Ｐ] が11月11日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の58.7億円に伸びたが、通期計画の87億円(中央値)に対する進捗率は67.5％にとどまり、5年平均の69.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比44.9％増の21.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.0％→9.9％に改善した。 ※業績予想がレンジ