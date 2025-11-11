【モデルプレス＝2025/11/11】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】スピワ井戸田の33歳妻「すっかり男の子な顔」1歳長男の姿◆蜂谷晏海、1歳長男「男の子な顔」ショット披露蜂谷は「すっかり男の子な顔」と長男のショットを公開。1人で立った状態で、水色のセットアップ姿に、スタイを着けた姿を披露し