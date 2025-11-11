¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬11Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¡È¸áÁ°3»þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë½¢Ç¤¸å½é¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ËËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¡¢ÌëÌÀ¤±Á°¤Î¸áÁ°3»þ¤«¤é¸øÅ¡¤Ç¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤òÀßÄê¡£8¿Í¤ÎÈë½ñ´±¤ÈÌó3»þ´Ö¡¢ÅúÊÛ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Í½»»°Ñ¤ÇÌ¤ÌÀ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì