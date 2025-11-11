11日朝、大阪市中央区北久宝寺町のガソリンスタンドで、タンクローリーが壁に衝突し、ガソリンが漏れ出る事故がありました。消防によりますと、11日午前7時半ごろ、タンクローリーの運転手から「壁にぶつかって燃料が漏れた」と消防に通報がありました。衝突で、タンクローリーからガソリンが流出していて、消防隊が現在も対応しています。現時点で、けが人や火災の発生は確認されていません。