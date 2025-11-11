LINEの返信が減り、デートの誘いもない。そんな彼の変化に不安を感じたことはありませんか？「彼が冷めたかもしれない」と感じたとき、パニックになって彼を追いかけるのは逆効果。そこで今回は、愛が冷めた彼に“振り回されない”対処法を紹介します。愛が冷めたサインを“直視する勇気”を持つ「忙しい」「疲れてる」と言い訳が増えたら、それは心の距離が開き始めたサインかも。無理にポジティブに解釈せず、一度立ち止まって現