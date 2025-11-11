高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（第32回）が11日に放送され、女中として働き始めたトキ（高石）が、初めてヘブンと2人きりの夜を迎える様子が描かれると、ネット上には「不安だよね。怖いよね」「ヘタな怪談より怖い」「ドキドキしちゃう！」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』ヘブン（トミー・バストウ）と2人