「なでしこジャパン」のキャプテンとして活躍した、サッカー女子元日本代表の澤穂希さん（47）が2025年11月9日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー選手で、福島ユナイテッドFC取締役副社長をつとめる、夫・辻上裕章さん（49）との2ショットを披露した。夫婦で番組出演澤さんは、テレビ番組に出演したことを報告し、フォーマルなコーデやカジュアルなコーデなど、さまざまな夫婦2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿さ