コクヨは、鉛筆に取り付け日々の努力を“見える化”するIoT文具「しゅくだいやる気ペン」のリニューアルモデル（NST-YRK2）を、2025年11月7日より予約開始し（※）、12月上旬より出荷開始します。実売価格は8248円（税込）。 ※予約は、アマゾン・楽天内 コクヨやる気ペン直営店「コクヨやる気ペン公式ショップ」でのみ受付。 記事のポイント 文房具総選挙2025で見事「大賞」を受賞したコクヨ「大人のやる気ペン」の