〈手取り12万円→年収4000万円に爆増、27歳で“3LDKの新築タワマン”購入…“お金も地位も手に入れた”大手外資系OL（34）が、それでも満たされなかったワケ〉から続く今年9月に自身初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』（KADOKAWA）を上梓した東堂かおりさん（34）。外資系の大手企業で会社員として働きながら、チャンネル登録者数18万人超のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」を運営し、会社経営者としても活躍。現在の年収