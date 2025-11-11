「いい感じだと思ってたのに、なかなか告白されない…」。そんな“進展しそうでしない関係”にモヤモヤした経験、ありませんか？実はその状態、男性が“本気モード”になりきれていないサインかも。そこで今回は、進展しそうでしない恋にハマる女性の共通点を紹介します。男性の優しさを“脈ありサイン”と勘違いしているLINEの返信が早い、会えば笑顔で接してくれるなど、些細な優しさを“好意”だと思い込んでいませんか？男性に