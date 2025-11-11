弘前観光プロモーション実行委員会は、青森県弘前市の観光と物産の魅力を発信するため「第13回弘前ねぷた浅草まつり」を開催します。2025年11月14日(金)から16日(日)までの3日間、東京都浅草のまるごとにっぽん前広場にて、弘前ねぷたの運行や特産品販売などが行われます。 第13回弘前ねぷた浅草まつり  開催日時：2025年11月14日(金)〜11月16日(日)開催場所：まるごとにっぽん前広場青森県弘前市の観光と物産の魅