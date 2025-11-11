ソウルを訪れていた日本人観光客を車ではねて死亡させた飲酒運転の男が、拘束された状態で検察に送致された。ソウル恵化（ヘファ）警察署は11日、道路交通法上飲酒運転及び特定犯罪加重処罰法上危険運転致死傷の容疑がもたれている30代男性、ソ容疑者をソウル中央地検に拘束送致したと明らかにした。ソ容疑者は今月2日夜、焼酎3本を飲んだ後に飲酒運転をし、東大門（トンデムン）駅付近の横断歩道を渡っていた日本人観光客の母娘を