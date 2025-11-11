大韓貿易投資振興公社（KOTRA）が日本雇用市場拡大と外国人材採用増加の流れに合わせて「2025日本オンラインジョブフェア」を12日から3日間開催すると10日、明らかにした。日本の4大圏域（関東・関西・中部・九州）の88社を誘致し、新入社員を含む500人を採用するのが目標だ。正規職雇用および就職ビザ発給など現地定着も支援する予定だ。日本は少子高齢化で労働力不足問題が深刻化している。2023年基準で341万人の人材が不足し、2