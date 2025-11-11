日本駐在の中国外交官が「首を斬ってやるしかない」「民族的壊滅」などの極端な表現を動員して高市早苗首相を激しく非難した。最近、高市首相が台湾危機状況での「集団的自衛権行事の可能性」を示唆したことに対する反発だ。しかし高市首相がこの発言を撤回しないことを明確にし、日本政府も中国側に強く抗議し、台湾問題が両国の葛藤の雷管に浮上する状況だ。中国の薛剣駐大阪総領事は9日、X（旧ツイッター）に「『台湾有事は日本