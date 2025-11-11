GSアライアンスは、廃プラスチックから量子ドットを合成する新技術を開発しました。同社の森良平博士(工学)によるこの成果は、深刻化するプラスチック汚染問題の解決に貢献する可能性があります。合成された量子ドットは、紫外線などを照射すると青色に発光します。 GSアライアンス「廃プラスチックから合成した量子ドット」 地球温暖化や環境汚染が深刻化する中、プラスチック汚染も壊滅的なレベルになりつつあり