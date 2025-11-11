俳優・竹内涼真が１１日までにインスタグラムを更新した。「Ｓｏｇｒａｔｅｆｕｌｆｏｒｍｙｂｅｌｏｖｅｄｆｒｉｅｎｄｓ．」と投稿。デニムジャケットにサングラスをかけてカメラを持ち、妹でタレントのたけうちほのからと海辺にいる姿などをアップした。この投稿には「写真集見てる気分」「エネルギーチャージかな」「もうなにごとー」「美男美女兄妹すぎる」「ナチュラル涼真かっこいい」「いい写真すぎて開いた