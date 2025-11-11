いま再び、俳優・夏帆の時代がやってこようとしている──。【画像】「似合ってる」「若返った？」清楚な黒髪からの“イメチェン”が話題に…ピンク髪になった夏帆（34）ここ数年はずっと、そんな予感に満ちていた。『架空OL日記』シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系）や『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、さらには『ホットスポット』（日本テレビ系）など、バカリズムが脚本を手がける作品たちでの好演に触れたと