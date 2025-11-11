元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。現在の心境を明かした。 【写真】爽やかな笑顔がまぶしいです 「どんな人生を送りたくて、どんな選択をするのか、原点がはっきりしてると進みやすくなる、気がする。」と投稿。「笑って過ごしてたいね～」とつづり、笑みを浮かべる写真を掲載した。 渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため