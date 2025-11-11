岡山中央警察署 岡山中央警察署は、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして岡山市立小学校に勤める用務員の男（32）を11日、不同意わいせつの疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は8月10日午後10時20分ごろ、岡山市の路上を歩いていた20代の女性に対し、背後から肩をつかんで抱き寄せた上、近くのビルの1階に連れ込んでわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性からの被害届を受けた警察が捜査し、男