赤外線スキャンの準備をする文化財保護職員。（資料写真、南昌＝新華社配信）【新華社南昌11月11日】中国江西省南昌市でこのほど開かれた南昌漢代海昏（かいこん）侯墓に関するシンポジウムで、発掘チームを率いた江西省文物考古研究院の楊軍（よう・ぐん）研究員が同墓出土の「詩経」竹簡について、秦漢時代の「詩経」の全巻であることを確認したと発表した。海昏侯墓は前漢時代の諸侯墓で、第9代皇帝で後に海昏侯に降格され