左手薬指と舟状骨の複雑骨折を負ったイタリア1部パルマのGK鈴木彩艶について、パルマ・トゥデイなど複数の地元メディアは10日、13日に日本で手術を受ける見込みと報じた。クラブのオフィシャルドクターであるジュリオ・パスタ医師も付き添うという。鈴木は今季開幕から公式戦全試合に出場。フル出場を果たした8日のリーグ・ACミラン戦で後半途中に左手を痛め、治療を受けた後にプレーを再開していたが、試合後に検査を受けて複