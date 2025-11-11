前日に“お試し破局”をしたばかりの元恋人が、水着で異性と戯れている様子を目撃。気まずい空気が充満する場面があった。【映像】キレる彼女…知らない美女と彼氏が水着でイチャイチャする様子ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者