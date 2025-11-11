お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基とアイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、19日に放送されるMBS『1万人が好きやねん！ KANSAIアーティストランキング』(20:00〜21:58)で初タッグを組む。前列左から 後藤輝基、村上信五、上沼恵美子後列左から 鈴木紗理奈、松村沙友理、円広志この番組は、昭和(50歳以上)・平成(26〜49歳)・令和(25歳以下)世代の関西人1万人に聞いた、“好きな関西出身アーティスト・ベスト20”