一つの亡霊が日本をさまよっている。「森友事件」という亡霊が。呼び覚ましたのは高市早苗首相の国会答弁だ。【画像】「内部限定」の極秘資料だという森友学園をめぐる引継書「新たな事実が判明していないため、改めて第三者による調査が必要とは考えておりません」事件の再調査を迫られた11月5日の参議院代表質問で言い切った。これが、かつて安倍政権を揺るがした疑惑を呼び覚ましている。（肩書はすべて当時。文中〈〉は