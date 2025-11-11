環境省は１０日、強い毒を持つ「要緊急対処特定外来生物」のヒアリのにおいをたどられる探知犬の導入に向け、育成事業者の公募を始めた。来秋までに２〜４頭を試験的に育成し、ヒアリが相次いで発見されている国内の港湾などへの導入を検討する。台湾で導入されているヒアリ探知犬は、特有のにおいを頼りに地中や物陰に潜むヒアリに近づき、お座りして居場所を知らせてくれる。同省は探知犬の国内導入に向け、空港で活躍する検