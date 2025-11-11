記者会見する上野厚労相＝11日午前、厚労省上野賢一郎厚生労働相は11日の記者会見で、70歳以上の医療費窓口負担見直しを巡り、現役世代と同じ一律3割に引き上げることを否定した。高齢者は医療費が高い傾向にある一方、所得が低いとして「現実的でない」と述べた。財務相の諮問機関、財政制度等審議会分科会が一律3割を提言しており、反論した形だ。現在は70〜74歳が原則2割。75歳以上の後期高齢者は原則1割。いずれも現役並み