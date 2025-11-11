2023年7月に浜松市で車を運転中にてんかんの発作で意識を失い、信号待ちの車に追突して2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反の罪に問われた同市の会社員渥美優作被告（47）に、静岡地裁浜松支部は11日、懲役5年の判決を言い渡した。検察側は懲役5年6月を求刑し、弁護側は危険運転致死傷罪では無罪を主張していた。来司直美裁判長は判決理由で、てんかん発作の前兆を感じながら、自らの