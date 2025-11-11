＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇11日◇福岡・福岡国際センター【映像】旭富士と対戦した“角界最長身”の規格外力士（全身）第63代横綱の四股名を受け継いだ“史上最強新弟子”ことモンゴル出身の旭富士（伊勢ヶ濱・本名はバトツェツェゲ・オチルサイハン）が、注目の前相撲デビューで貫録の初白星を挙げた。その一方、圧倒的な白星を期待していた一部ファンからは、惜しくも敗れはしたものの、同じく“規格外”ぶりを漂わせた“