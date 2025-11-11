小泉進次郎防衛大臣が、11日の閣議後会見で中国の3隻目の空母「福建」について言及した。【映像】海に浮かぶ中国の空母「福建」（実際の様子）記者から、中国の空母「福建」が海上戦力に与える影響について問われた小泉防衛大臣は「中国側の発表によれば、中国軍の空母『福建』が5日、南シナ海に面する海南省において就役したと承知している。空母『福建』はこれまでの２隻よりも大型で、固定翼早期警戒機などを運用可能な電磁