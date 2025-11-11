新宿・歌舞伎町、午前9時。冷たいアスファルトの上にうずくまる痩せ細った老女がいた。カラダで背中を丸め、白髪を垂らし、誰とも目を合わせない。通り過ぎる人は皆、彼女をホームレスだと思う。しかし、彼女は“路上で春を売る女”だった──。ノンフィクションライター・高木瑞穂氏が出会った、60歳を超えても売春をやめない「名物立ちんぼ」として知られる彼女の人生とは？文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）よ