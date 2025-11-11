70歳以上の医療費の自己負担を原則3割に引き上げると財務省の審議会で提案されたことを受け、厚生労働大臣は「現実的ではない」と否定的な意見を示しました。今月5日に行われた財務省の審議会では、現役世代の社会保険料の負担を軽減するため、所得に応じて1割から3割負担になっている70歳以上の医療費の自己負担を原則3割にすることなどを提案しました。この提案について、上野厚労大臣はきょうの会見で「高齢者は所得が低く、医
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Perfumeあ〜ちゃん 結婚を発表
- 2. Suica 決済枠上限を数十万円へ
- 3. 立花容疑者の逮捕「ありえない」
- 4. 水卜アナ涙 菅谷アナ最後の会話
- 5. 三山凌輝 不満ぶちまけが波紋
- 6. クラウン602 情報提供呼びかけ
- 7. 資生堂 最終利益520億円の赤字
- 8. カメラに親指 立花容疑者が笑顔
- 9. 大悟がツマミ降板した最大の理由
- 10. 俳優の仲代達矢さんが死去 92歳
- 1. カメラに親指 立花容疑者が笑顔
- 2. 大悟がツマミ降板した最大の理由
- 3. 俳優の仲代達矢さんが死去 92歳
- 4. デーブ氏 村上宗隆より上と指摘
- 5. 「寿君」を逮捕 麻薬使用の疑い
- 6. 無免許で6校 鬼畜教師の「執着」
- 7. 日テレ・菅谷大介アナ死去 53歳
- 8. てめぇだ 山手線で年配男性激怒
- 9. 高市氏 立花容疑者逮捕で大逆風
- 10. インフル急増 今後は診断困難に?
- 1. 「お母さんやめます」批判が殺到
- 2. 米大使「日本国民脅している」
- 3. 立花孝志容疑者 6件の名誉毀損か
- 4. 高市氏の知られざる凄さベスト3
- 5. 可愛い上西小百合の近影に大興奮
- 6. くじで落選 茨城の市長側が異議
- 7. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
- 8. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 9. 中総領事 れいわ推し削除の過去
- 10. 「汚い首斬る」投稿 中国に抗議
- 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 2. 習氏の顔に泥塗られた? 怒りか
- 3. 中国外務省「斬ってやる」擁護
- 4. トランプ大統領 大幅減給を警告
- 5. 日本のうな重を食べた外国人絶句
- 6. 使い捨て電子タバコ 家電力供給
- 7. 北朝鮮で「アヘン」注射薬が横行
- 8. ハクサイ無料 中国で騒動に発展
- 9. 蔡英文氏 独と台湾の関係は
- 10. タイ カンボジアとの停戦停止へ
- 1. Suica 決済枠上限を数十万円へ
- 2. クラウン602 情報提供呼びかけ
- 3. 資生堂 最終利益520億円の赤字
- 4. 紀州鉄道が廃線危機 驚きの情報
- 5. Suica ペンギンが「卒業」へ
- 6. 「定年後も働いた方がいい」理由
- 7. 愛子さまが食べたビックリな駅弁
- 8. 疲労回復パジャマ 爆売れの秘密
- 9. ゲイ隠して教師に 心痛んだ一言
- 10. 国家公務員の給与増 首相ら削減
- 1. 「Pixel A」来年春頃リリースか
- 2. フルメタルG-SHOCKの新モデル
- 3. 池袋のビックカメラが一新、山手線ホームの駅名標が「池袋(ビックカメラ前)」に！
- 4. 楽天ふるさと納税で人気の返礼品
- 5. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 6. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 7. AI関連の苦戦 SSDの納期遅れも
- 8. PayPay 花王商品購入で最大30%
- 9. リラックマ 3度目のサンタ就任
- 10. NTT「AI検索対策パック」提供
- 11. 2024年版エイプリルフール情報
- 12. 米 ルーター使用にリスク評価
- 13. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
- 14. クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
- 15. フットウェアにまつわる新プロダクト発表。前例なきアプローチに見るナイキの未来
- 16. 『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
- 17. UGREENのロボット型急速充電器
- 18. Nintendo SwitchのJoy-Conをリバースエンジニアリング
- 19. Core i9-10980XE vs Ryzen Threadripper 3970X一騎打ち【完全版レビュー】
- 20. Anker製ポータブル電源がお得に
- 1. 大相撲で女性奇声 残念なマナー
- 2. トヨタが「日産潰し」にかかる?
- 3. ヤ軍に村上獲得の「余裕はない」
- 4. 楽しい野球 イチロー氏「嫌い」
- 5. F1で「ボーンヘッド」に批判殺到
- 6. ヤ軍 過去に「史上最悪の契約」
- 7. 「USB Type-C充電池」に目から鱗
- 8. ジョコビッチ ロス五輪で引退へ
- 9. トランス選手「五輪出場禁止」か
- 10. 由伸「徹夜状態でLAに帰った」
- 1. Perfumeあ〜ちゃん 結婚を発表
- 2. 立花容疑者の逮捕「ありえない」
- 3. 水卜アナ涙 菅谷アナ最後の会話
- 4. 三山凌輝 不満ぶちまけが波紋
- 5. 12歳が性的サービス? 恐怖の現場
- 6. シカ質問を15分→国民から呆れ
- 7. FNS歌謡祭 出演歌手第2弾発表
- 8. 立花容疑者 逮捕前に意味深発言
- 9. タトゥーセルフ除去に名医大呆れ
- 10. 藤田氏 態度悪いヤカラ姿に物議
- 1. 3歳女児が22年後に「変貌」話題
- 2. 人気絶頂で結婚 半年後に夫死去
- 3. レスの女性 約8割が解消意思なし
- 4. 妻が妊娠 優しい夫裏切る妻
- 5. 最愛の娘 自分と同年の男と結婚?
- 6. 天才子役は今…福田麻由子を直撃
- 7. 「運気が上がる」日常の習慣
- 8. 娘のうつ病 母親が放置した結果
- 9. チャーム付き ZARAのバッグ紹介
- 10. さつまいもとれんこんの甘辛炒め