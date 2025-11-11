70歳以上の医療費の自己負担を原則3割に引き上げると財務省の審議会で提案されたことを受け、厚生労働大臣は「現実的ではない」と否定的な意見を示しました。今月5日に行われた財務省の審議会では、現役世代の社会保険料の負担を軽減するため、所得に応じて1割から3割負担になっている70歳以上の医療費の自己負担を原則3割にすることなどを提案しました。この提案について、上野厚労大臣はきょうの会見で「高齢者は所得が低く、医