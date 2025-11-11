通勤途中や待ち合わせのときなど、スキマ時間のおともにぴったりな文庫本。じつは、出版社ごとにかなりの違いがあると知っていましたか?細かすぎる違いの紹介で本好きを魅了したのは、約115社の文庫本を扱う書店・有隣堂の公式YouTubeチャンネル。本のプロによる、文庫本の深すぎる世界とは……??※画像は「有隣堂しか知らない世界」(@Yurindo_YouTube)より引用MCのキャラクター・R.B.ブッコローとともに文庫本について語るのは、