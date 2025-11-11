地震からの復興と、インバウンド需要の復活に向け、石川県七尾市の和倉温泉で、台湾出身のインフルエンサーを招いた視察ツアーが行われました。ツアーは、能登の観光業を支援しようと、日本に住む外国人に特化した観光事業を行う「SOCIALPORT」が企画し、台湾出身で現在は日本に住むインフルエンサーの女性2人が参加しました。2人はインスタグラムを中心に日本の旅や食の情報を発信していて、10日は七尾市の和倉温泉で護岸の復旧状