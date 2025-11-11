11月９日、私はプレミアリーグ第11節クリスタル・パレス対ブライトンの試合を取材するため、前者の本拠地セルハースト・パークを訪れた。この２チームはライバル関係にあり、「M23ダービー」あるいは「A23ダービー」として知られている。パレスは、FAカップとコミュニティ・シールドを制し、今季のプレミアでも好調。UEFAカンファレンスリーグも戦っている。一方のブライトンは直近の過去２シーズン、そのパフォーマンスと移籍