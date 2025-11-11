チャンネル登録者数が60万人を超えるYouTuberのゼパさんは11月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今年26やのにずっと年確されてる」と明かし、話題となっています。【写真】「今年26やのにずっと年確されてる」「高校生だと思ってた」ゼパさんは「今年26やのにずっと年確されてる」とつづり、1枚の写真を投稿。ロリータ服を着用している自撮りショットを載せています。肌ツヤも若々しく、確かに26歳には見えないルックスです。ゼ