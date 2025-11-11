¡Ö¤Ì¤¤¡×¡ÚÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡Û230.3Ëü²óÉ½¼¨¤Î?¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ª¤¸?¤ÎÀµÂÎ¤ò¸«¤ë¤½¤ó¤ÊÃ»¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î27Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ¸ÅÄ¡Ê¡÷murata116¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¡£¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤½¤Î¼Ö¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö